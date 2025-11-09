أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، عن إطلاق مسابقة جديدة ضمن فعاليات الدورة العاشرة، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2025، وتحمل عنوان: «سيتفي إن كادر تالنت كومبتشن – SITFY Ncader Talent Competition».

تأتي هذه المسابقة ثمرة تعاون مشترك بين منصة "إن كادر – Ncader" المصرية، وشركة "عين للإنتاج الفني" برئاسة المنتج والمخرج شادي أبو شادي، بالشراكة مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي.

وتضم لجنة التحكيم كلا من: النجمة القديرة أمل الدباس (الأردن)، والمنتج شادي أبو شادي (مصر)، والمخرج أحمد حمدي (مصر)، الذي كان قد أعلن تفاصيل المسابقة في المؤتمر الصحفي .

وستقوم اللجنة بمشاهدة جميع العروض المصرية والعربية المشاركة في المهرجان لاختيار أفضل المواهب الشابة، تمهيدًا لانضمامهم إلى الأعمال التي سيتم إنتاجها من قبل منصة "إن كادر – Ncader"، والتي تُعد أول منصة مصرية متخصصة في دراما الموبايل.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية اسم سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.