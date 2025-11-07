إعلان

رمضان 2026.. إيهاب فهمي يجسد دور طبيب نفسي بمسلسل "السرايا الصفرا"

كتب- مصطفى صلاح:

09:00 ص 07/11/2025
    إيهاب فهمي يجسد دور طبيب نفسي بمسلسل السرايا الصفرا (3)
    إيهاب فهمي يجسد دور طبيب نفسي بمسلسل السرايا الصفرا (2)

يبدأ الفنان إيهاب فهمي تحضيراته للمشاركة في مسلسل "السرايا الصفرا" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، ويجسد خلال الأحداث شخصية طبيب داخل مستشفى للأمراض العقلية، تدور حوله خيوط الدراما وتتقاطع معه مصائر عدد من الشخصيات، قبل أن تكشف الحلقات عن مفاجأة رئيسية تغيّر مسار الأحداث.

وتعاقد فهمي مع المنتج محروس المصري والمخرج جوزيف نبيل، وأوضح مينا المصري المشرف العام على العمل، في بيان صحفي، أن الدور يحمل أبعادًا إنسانية ونفسية معقدة ويُعد من أبرز الشخصيات المحركة للدراما في النص الذي كتبه حسين مصطفى محرم.

يُذكر أن الفنان إيهاب فهمي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "أزمة ثقة" الذي عُرض على قناة "أون"، ومسلسل "إش إش" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.

إيهاب فهمي مسلسل السرايا الصفرا موسم رمضان 2026

