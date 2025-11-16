إعلان

بعد تصدره التريند.. كيف علق الجمهور على مسلسل "ورد وشوكولاتة"؟

كتبت- سهيلة أسامة:

06:18 م 16/11/2025

مسلسل ورد وشوكولاتة

تصدّر مسلسل "ورد وشوكولاتة" تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مع تفاعل واسع من الجمهور.

وجاءت أبرز التعليقات المتداولة عبر "السوشيال ميديا" كالتالي: "فراج فظيع"، "فراج طالع نرجسي وهي شخصية حادّة"، "لقاء الجبابرة والبقاء للأقوى"، "زينة خطيرة"، "نفسي أعرف نهايتهم إيه مع بعض".

وأضاف، آخرون: "تمثيل فراج وزينة في ورد وشوكولاتة جامد جدًا"، "الكيمياء اللي بينهم تحفة"، "بجد مشاكلهم أكتر حاجة بتشدني للمسلسل"، "قصة حقيقية وتمثيل حلو".

يُذكر أن مسلسل "ورد وشوكولاتة" من بطولة: زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

