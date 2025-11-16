بعد تصدره التريند.. كيف علق الجمهور على مسلسل "ورد وشوكولاتة"؟

تصدّر مسلسل "ورد وشوكولاتة" تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مع تفاعل واسع من الجمهور.

وجاءت أبرز التعليقات المتداولة عبر "السوشيال ميديا" كالتالي: "فراج فظيع"، "فراج طالع نرجسي وهي شخصية حادّة"، "لقاء الجبابرة والبقاء للأقوى"، "زينة خطيرة"، "نفسي أعرف نهايتهم إيه مع بعض".

وأضاف، آخرون: "تمثيل فراج وزينة في ورد وشوكولاتة جامد جدًا"، "الكيمياء اللي بينهم تحفة"، "بجد مشاكلهم أكتر حاجة بتشدني للمسلسل"، "قصة حقيقية وتمثيل حلو".

يُذكر أن مسلسل "ورد وشوكولاتة" من بطولة: زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

اقرأ أيضًا:

متي سيتزوج؟.. أحمد السقا يجيب ويكشف أسرارا جديدة في "تابوو"

بعد القبض عليه.. معلومات عن شادي ألفونس؟