حلت الفنانة أسماء جلال ضيفة بأولى حلقات برنامج "ليلة فونطاستيك"، تقديم أبلة فاهيتا، والمعروض على قناة " MBC مصر"، مساء اليوم السبت.

وبدأت الحلقة بتقديم أسماء جلال بطريقة كوميدية من خلال أغنية لفرقة "أرامل ومطلقات سانت فطيمة"، لتفاجئ الحضور على المسرح.

وستطرق أسماء جلال لعدة موضوعات، منها شائعات ارتباطها، وكواليس علاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب مشاريعها الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

كانت آخر مشاركات أسماء جلال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يعرض للفنانة أسماء جلال حاليا في السينمات فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، حاتم صلاح، ظافر العابدين، ماجد امصري، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان.

