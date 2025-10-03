تصوير- هاني رجب:

افتتحت مساء اليوم الجمعة مسرحية "أم كلثوم" (دايبين في صوت الست) والتي تعد أضخم مسرحية موسيقية عن كوكب الشرق، وذلك على مسرح المسرح، في أحد فنادق القاهرة.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي على حضور افتتاح المسرحية وهم الفنان مصطفى قمر ونجله تيام، الإعلامي طارق علام، الإعلامية هالة سرحان، المنتج محمد العدل، المخرج كريم العدل، ويسرا والسيناريست مدحت العدل، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

مسرحية "أم كلثوم" تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.

