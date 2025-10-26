إعلان

رمضان 2026.. أحمد داود يتعاقد على بطولة مسلسل "بابا وماما جيران"

كتب : منى الموجي

01:01 م 26/10/2025

النجم أحمد داود

تعاقد النجم أحمد داود مع المنتج صادق الصباح على بطولة مسلسل بابا وماما جيران، ويُعرض في موسم رمضان 2026، على قناة MBC.

المسلسل من تأليف ولاء الشريف، إخراج أحمد عبدالوهاب.

يأتي ذلك بعد انتهاء أحمد داود من تصوير فيلمه الكراش كما ينتهي من تصوير باقي مشاهده في (إذما) استعدادا لتصوير مسلسله في رمضان.

فيلم الكراش بطولة النجم أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

فيلم إذما، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق، في أول تجربة له خلف الكاميرا، ويستند إلى روايته الصادرة عام 2020، والتي لاقت نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسورز لـ هاني أسامة.

وفي سياق آخر، فاز أحمد داود بجائزة التميز والإبداع في مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025، وأيضا فاز بجائزة أفضل ممثل دور أول في المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، وفاز بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة في كأس إنرجي الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025.

أحمد داود رمضان 2026 الكراش صادق الصباح بابا وماما جيران

