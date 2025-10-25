آمال ماهر وحمزة نمرة وسعد وأصالة في احتفالية "وطن السلام" بحضور السيسي

فرقة آدم المسرحية تقدم "يوم عادي جدًا" على مسرح الحياة.. الخميس القادم

بعد 30 سنة.. نجل محمد رياض يكشف عن جزء ثاني من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

تقام مساء اليوم السبت، الاحتفالية العالمية "مصر وطن السلام" وذلك بالعاصمة الإدارية الجديد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة نخبة من نجوم الوسط الفني والغنائي، إلى جانب لفيف من المسؤولين والقيادات السياسية.

شهدت الفعاليات مشاركة

المطربة آمال ماهر والمطرب حمزة نمرة بأغنية تقول كلماتها:" مصر عاشت تفرق خيرها من آلاف السنين، أم شالت هموم ناس غيرها من الشمال لليمين، لابتحب الخصام ولا بتخلف كلام.. مادة حبل المحبة بإيدها دي مصر وطن السلام.

كما شاركت أصالة وأحمد سعد في احتفالية وطن السلام، وظهر بالشال الفلسطيني،

وتضم الاحتفالية مجموعة من ألمع الفنانين، أبرزهم، محمد سلام، هشام ماجد، مصطفى غريب، محمد سلام، أحمد غزي، نور النبوي، يوسف عمر، ومصطفى عماد.