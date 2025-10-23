إعلان

رمضان 2026..محمد ثروت ينضم لأبطال مسلسل "علي كلاي"

كتب- مروان الطيب:

06:32 م 23/10/2025

أحمد العوضي ومحمد ثروت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان محمد ثروت انضمامه لفريق عمل مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر محمد ثروت صورة تجمعه بـ العوضي عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: " محمد ثروت يتعاقد على بطولة مسلسل علي كلاي مع أحمد العوضي في رمضان 2026".

مسلسل "علي كلاي" يشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

ويعرض للفنان محمد ثروت حاليا بالسينمات فيلم "أوسكار: عودة الماموث" بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، مي القاضي، تأليف حامد الشراب، فكرة كريم هشام، إخراج هشام الرشيدي.

اقرأ أيضا:

بعد إثارة نجل محمد رياض الجدل.. تفاصيل فشل تقديم جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي"

محمد سامي يدخل مسابقة أوسم 100 رجل في العالم

محمد ثروت أحمد العوضي مسلسل علي كلاي رمضان 2026 انستجرام محمد ثروت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"