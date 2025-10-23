رمضان 2026..محمد ثروت ينضم لأبطال مسلسل "علي كلاي"

كشف الفنان محمد ثروت انضمامه لفريق عمل مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر محمد ثروت صورة تجمعه بـ العوضي عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: " محمد ثروت يتعاقد على بطولة مسلسل علي كلاي مع أحمد العوضي في رمضان 2026".

مسلسل "علي كلاي" يشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

ويعرض للفنان محمد ثروت حاليا بالسينمات فيلم "أوسكار: عودة الماموث" بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، مي القاضي، تأليف حامد الشراب، فكرة كريم هشام، إخراج هشام الرشيدي.

