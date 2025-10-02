إعلان

بالصور| ركين سعد تبدأ تصوير "قتل اختياري"

كتب : منى الموجي

12:48 ص 02/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ركين سعد تبدأ تصوير ''قتل اختياري''
  • عرض 5 صورة
    ركين سعد تبدأ تصوير ''قتل اختياري''
  • عرض 5 صورة
    ركين سعد تبدأ تصوير ''قتل اختياري''
  • عرض 5 صورة
    ركين سعد تبدأ تصوير ''قتل اختياري''

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة ركين سعد تصوير مشاهدها في مسلسل "قتل اختياري"، مع الفنان أحمد خالد صالح.

مسلسل "قتل اختياري" تدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

"قتل اختياري" من إخراج محمد بكير، وتأليف أمين جمال، حمدي التايه، ومحمد السوري.

ترصد أحداث المسلسل، معاناة الأهالي والأبناء مع مرض متلازمة داون، ويسلط الضوء على الضغوطات الاجتماعية التي تتعرض لها الأسر ممن يرزقون بطفل بحالة خاصة.

يُذكر أن ركين سعد عُرض لها في 2024 فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، وشاركت في بطولة مسلسل موعد مع الماضي.

الفنانة ركين سعد مسلسل قتل اختياري مسلسل ركين سعد الجديد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة