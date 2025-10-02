بالصور| ركين سعد تبدأ تصوير "قتل اختياري"

بالصور| حازم سمير أول الحضور في العرض الخاص لمسلسل "ولد بنت شايب"

كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة ركين سعد تصوير مشاهدها في مسلسل "قتل اختياري"، مع الفنان أحمد خالد صالح.

مسلسل "قتل اختياري" تدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

"قتل اختياري" من إخراج محمد بكير، وتأليف أمين جمال، حمدي التايه، ومحمد السوري.

ترصد أحداث المسلسل، معاناة الأهالي والأبناء مع مرض متلازمة داون، ويسلط الضوء على الضغوطات الاجتماعية التي تتعرض لها الأسر ممن يرزقون بطفل بحالة خاصة.

يُذكر أن ركين سعد عُرض لها في 2024 فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، وشاركت في بطولة مسلسل موعد مع الماضي.