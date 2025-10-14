إعلان

فرقة آدم المسرحية تقدم "يوم عادي جدًا" على مسرح الحياة.. الخميس القادم

كتب : مصراوي

10:38 م 14/10/2025
    فرقة آدم المسرحية تقدم "يوم عادي جدًا" على مسرح الحياة بوسط البلد

تقدم فرقة آدم المسرحية "يوم عادي جدًا" على خشبة مسرح الحياة بوسط البلد، القاهرة، الخميس القادم 16 أكتوبر، 8 مساء.

العرض المسرحي الكوميدي يدور حول قصة الفنان "ظاظا" الذي يبحث عن حلمه التائه في رحلة فانتازية.

"يوم عادي جدًا" تأليف وإخراج الفنان أحمد أبو العلا، تأليف موسيقي شريف أشرف، استعراضات أسامة مهنا، وميرنا أحمد مخرج منفذ.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي، مازن علام، مي الجوهري، يوسف الصيني، محمد أبو العلا، نغم طه، أحمد هاني، زياد الكردي، عمر وائل، مادونا مجدي، أدهم شكري.

