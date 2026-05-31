تامر حسني يفاجئ جمهوره برقصة "moonwalk" على طريقة مايكل جاكسون

كتب : سهيلة أسامة

02:05 م 31/05/2026

فاجأ الفنان تامر حسني جمهوره خلال حفله الأخير، الذي أقيم الجمعة الماضية وسط حضور جماهيري ضخم، بتقديم عرض استعراضي، أدى خلاله رقصة "المون ووك- moonwalk" الشهيرة، على طريقة النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الرقصة، التي قدمها تامر على المسرح للمرة الأولى، وسط تصفيق حار وإشادة كبيرة من الحضور.

ونشر تامر حسني مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "كانت هذه أول مرة أؤدي فيها رقصة الـ(مون ووك) لمايكل جاكسون على المسرح خلال حفلي أمس، وأتمنى أن تنال إعجابكم".
وعلقت هنا الزاهد على الفيديو وكتبت "مش طبيعي والله"، وكتب الدكتور أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين "نجم الجيل".

ومن ناحية أخرى، يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل ختام مهرجان "موازين" في دورته الـ21، يوم 27 يونيو المقبل، على خشبة مسرح النهضة.

