إعلان

تامر حسني يدعم منتخب مصر من استاد القاهرة قبل بدء حفله الجماهيري - صور

كتب : معتز عباس

11:36 م 28/05/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    تامر حسني في مدرجات مباراة مصر وروسيا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص الفنان تامر حسني على التواجد في استاد القاهرة لمتابعة وتشجيع منتخب مصر الذي لعب أمام منتخب روسيا وديًا مساء اليوم.

ويستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم، بعد قليل، داخل استاد القاهرة الدولي، وذلك عقب المباراة الودية التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الروسي.

احتفال تامر حسني بعيد ميلاد ابنتهما أمايا
وعلى جانب آخر، احتفل تامر حسني وبسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتهما أمايا، وظهرت برفقة شقيقيها تاليا وآدم خلال الاحتفال.

وحرص تامر على تعديل الإضاءة لالتقاط صور مميزة لابنته، فيما نشرت بسمة بوسيل صورة جماعية مع أبنائها عبر خاصية "الاستوري" على "إنستجرام"، وكتبت: "يا الله احفظ أولادي أينما ذهبوا، واحفظهم من أي مكروه، واهدهم ليكونوا دائمًا من أفضل الناس خلقًا وإيمانًا ونجاحا، وبارك قلوبهم بالرحمة، وعقولهم بالحكمة، وحياتهم بالسعادة".

تامر حسني منتخب مصر مصر وروسيا حفل غنائي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

طقس ثالث أيام العيد.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة
أخبار مصر

طقس ثالث أيام العيد.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة
بمشاركة حسام حسن.. تامر حسني يحتفل مع منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة
زووم

بمشاركة حسام حسن.. تامر حسني يحتفل مع منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة
إعلام إيراني: اعتراض طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من بوشهر
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: اعتراض طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من بوشهر
حماس: تصريحات كاتس بشأن تهجير غزة تعكس أوهام الاحتلال وتستوجب موقفاً دولياً
شئون عربية و دولية

حماس: تصريحات كاتس بشأن تهجير غزة تعكس أوهام الاحتلال وتستوجب موقفاً دولياً
كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
نصائح طبية

كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026