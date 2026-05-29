احتفلت الفنانة نانسي عجرم بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم بمدينة ملبورن في أستراليا أمس الخميس، ضمن جولتها الغنائية العالمية هذا العام، وشهد حضور جماهيري كبير.

نشرت نانسي صورا ومقاطع فيديوهات من كواليس الحفل عبر صفحتها على "انستجرام"، وكتبت" "بعد 20 عاما، شكرا على الترحيب يا ميلبورن، سيدني أنت التالية".

نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفل باريس

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بنجاح حفلها في باريس الذي أقيم مؤخرا ضمن جولتها الغنائية "Nancy World Tour" ، الذي شهد حضور جماهيري كبير من جمهورها ومحبيها.

نشرت نانسي عجرم صورا من كواليس الحفل عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تقدم باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها من الجاليات العربية هناك.

نانسي عجرم تغني الأغنية الدعائية لفيلم "الكراش" استعدادا لعرضه بالسينمات

كشف الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت عن الأغنية الدعائية لفيلم "الكراش" استعدادا لعرضه بالسينمات مطلع شهر يونيو المقبل.

نشر أيمن بهجت مقطع من الأغنية الدعائية للفيلم عبر صفحته على انستجرام،وكانت من غناء الفنانة نانسي عجرم بعنوان "بحن".

كواليس فيلم "الكراش"

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة. يركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلًا عما إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

