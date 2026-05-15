توقف حفل أنغام في القاهرة الجديدة بعد وقوع ستاند الإضاءة على المسرح

تستعد الفنانة أنغام لمواصلة حفلها الغنائي اليوم الجمعة بالقاهرة الجديدة بعد توقف مؤقت

وكشف مصدر مقرب من الفنانة أنغام في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" عن استعداد النجمة أنغام لمواصلة حفلها الغنائي المقام مساء اليوم الجمعة على مسرح الأرينا في القاهرة الجديدة، وذلك بعد سقوط جزء من ستاند الإضاءة على المسرح مما اضطر أنغام لإيقاف الحفل ومغادرة المسرح.

وأوضح المصدر : "اللي حصل ستاند إضاءة وقع وتم إعادة ضبطه، ومحصلش اي اضرار، وده حصل قبل صعودها المسرح للغناء، وأنغام حاليا تستعد لمواصلة الحفل على المسرح، ووجود سيارة الإسعاف ده اجراء احترازي متبع".

كواليس توقف حفل أنغام في القاهرة الجديدة

توقف حفل النجمة أنغام المقام مساء اليوم الجمعة على مسرح الأرينا في القاهرة الجديدة بشكل مفاجئ، بعد سقوط ستاند الإضاءة، إذ اضطرت أنغام لإيقاف الحفل والنزول من على المسرح لحين الانتهاء من إصلاح المسرح.

وتم طلب الإسعاف من أجل تدارك الموقف سريعا والتأكد من سلامة الجمهور

تركي آل الشيخ يروج لحفل أنغام ضمن احتفالات عيد الأضحى

روجت شركة روتانا لحفل النجمة أنغام في مدينة الرياض والمقرر إقامته ضمن احتفالات عيد الأضحى وبالتحديد يوم 30 مايو الجاري.

نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا على "X" الملصق الدعائي الخاص بالحفل الذي تصدرته النجمة أنغام وكتبت الصفحة: "انتوا العيد والعيدية، وبنحتفل مع بعض بالعيد مع صوت مصر أنغام، 30 مايو الرياض مسرح محمد عبده أرينا، بقيادة المايسترو هاني فرحات"، كما قام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بإعادة نشر خبر الحفل عبر صفحته على "X".

