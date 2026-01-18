إعلان

أمينة خليل وشاروخان يقدمان لـ أصالة جائزة صناع الترفيه الفخرية في joy awards

كتب : منى الموجي

12:09 ص 18/01/2026

أصالة

كتبت- منى الموجي:

قدمت النجمة أمينة خليل مع النجم العالمي شاروخان، جائزة صناع الترفيه الفخرية، من joy awards في الحفل الذي أقيم مساء السبت 17 يناير، بالرياض في المملكة العربية السعودية، للمطربة الكبيرة أصالة.

وقالت أصالة في كلمتها "قلت مش همشي من غير ما أخد هذه الجايزة، قالولي هو كل سنة تاخديها قلت ليه لأ، ما أنا كل سنة طموحة ومجتهدة، كتير بحترم هذه الجائزة، وأشكر المملكة العربية السعودية التي هي بمثابة وطن حقيقي مش بديل، احتواني ودلعتوني".

وتابعت "شكرا سعادة المستشار جدا، بحبك وبقدرك وأقدر المجهود الجبار اللي بتعمله اللي ما حدا غيرك يقدر عليه".

أصالة

أمينة خليل شاروخان جائزة صناع الترفيه الفخرية حفل Joy Awards 2026 أصالة

