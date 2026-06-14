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بالصور| أنغام تنشر لقطات جديدة من حفلها الأخير في البحرين

كتب : نوران أسامة

11:24 ص 14/06/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أنغام تتالق في أحدث ظهور لها (1)
  • عرض 6 صورة
    أنغام تتالق في أحدث ظهور لها (3)
  • عرض 6 صورة
    أنغام تشارك جمهورها صورا من حفلها الأخير بالبحرين (2)
  • عرض 6 صورة
    أنغام تشارك جمهورها صورا من حفلها الأخير بالبحرين (1)
  • عرض 6 صورة
    أنغام تتالق في أحدث ظهور لها (2)

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شاركت الفنانة أنغام جمهورها مجموعة من الصور من أحدث ظهور لها، وذلك من حفلها الغنائي الذي أحيته مؤخرا في البحرين، والذي شهد حضورًا جماهيريا كبيرا.

ونشرت أنغام الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا طويلًا باللون البني اللامع، ونال إعجاب متابعيها.

تعليقات الجمهور على صور أنغام

حظيت الصور بتفاعل واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "أحلى نغومة"، "قمر"، "خطيرة"، "الجمال كله"، "قلبي الجمال ما شاء الله"، "أجمل من رأت عيني"، و"قلبي وعيني".

كواليس حفل أنغام في الرياض

وكانت أنغام أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في الرياض ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت شركة "بنش مارك" صورًا من تجهيزات الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، كشفت خلالها عن اللمسات النهائية قبل استقبال الجمهور، وعلقت: "جاهزين نعيش ليلة مختلفة مع صوت مصر أنغام".

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