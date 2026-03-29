كتبت- نوران أسامة:



نشرت رنا أبو السعود، ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، توضيحا يخص أغنية "والله ولعب الهوى"، وتحديدا مقطع "هم تيكا تيكا هم" الذي انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدم عليه عدد كبير من النجوم فيديوهات على طريقة "تيك توك".

ماذا قالت ابنة حسن أبو السعود عن هم تيكا تيكا هم؟

وقالت رنا، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "يا جماعة نفسي أقول حاجة، قسمًا بالله العظيم (هم تيكا تيكا هم) مش اختراع الأستاذ أحمد عدوية، وده صوت أبويا حسن أبو السعود الملحن".



وأضافت: "حتى لو سمعتم باقي الصوت على يوتيوب، هتلاقوه في الأول بيقول: ثانية واحدة علشان عايز أقول حاجة، وبعدها أحمد عدوية بيقوله: اتفضل يا أستاذ حسن.. بطلوا تقولوا إن ده صوت أحمد عدوية".

أغنية "والله ولعب الهوى"

يُذكر أن الفنان دياب قدم أغنية "والله ولعب الهوى" للمطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية ضمن أحداث مسلسل هي كيميا الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2026، وحققت الأغنية انتشارًا واسعًا بين الجمهور، وتصدرت قائمة الأكثر بحثا "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي.





