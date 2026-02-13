إعلان

ترامب: أنا لم أزر جزيرة جيفري إبستين أبداً

كتب : مصراوي

01:18 ص 13/02/2026

الرئيس دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إنه لم يتحدث بعد مع وزير التجارة هوارد لوتنيك بعدما كشفت وثائق رجل الأعمال جيفري ابستين المدن بجرائم الجنس عن زيارته للجزيرة الخاصة بـ الملياردير الأمريكي.

وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مساء الخميس، أنه لم يكن على علم بذلك في الحقيقة، ولم يتحدث عن هذا الأمر.

وأضاف ترامب، "بحسب ما سمعت، كان هناك مع زوجته وأولاده، وأظن أن بعض الأشخاص كانوا هناك أيضاً"، مؤكدًا أنه لم يزر جزيرة جيفري أبداً.

