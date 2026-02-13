ترامب: أنا لم أزر جزيرة جيفري إبستين أبداً

وكالات

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إنه لم يتحدث بعد مع وزير التجارة هوارد لوتنيك بعدما كشفت وثائق رجل الأعمال جيفري ابستين المدن بجرائم الجنس عن زيارته للجزيرة الخاصة بـ الملياردير الأمريكي.

وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مساء الخميس، أنه لم يكن على علم بذلك في الحقيقة، ولم يتحدث عن هذا الأمر.

وأضاف ترامب، "بحسب ما سمعت، كان هناك مع زوجته وأولاده، وأظن أن بعض الأشخاص كانوا هناك أيضاً"، مؤكدًا أنه لم يزر جزيرة جيفري أبداً.