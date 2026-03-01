إعلان

تعرف على سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم

كتب : منال المصري

10:25 ص 01/03/2026

سعر الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد في 10 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس ترقبا لافتتاح الإنتربنك سوق الدولار بين البنوك، وفق المنشور على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.86 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.93 جنيه للشراء، و48.03 جنيه للبيع.

