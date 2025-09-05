إعلان

شيرين عبدالوهاب تجهز مفاجأة لجمهورها.. تعرف عليها

09:05 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    شيرين عبدالوهاب
  • عرض 12 صورة
    شيرين عبدالوهاب
  • عرض 12 صورة
    شيرين عبدالوهاب
  • عرض 12 صورة
    شيرين عبدالوهاب (3)
  • عرض 12 صورة
    شيرين عبدالوهاب
  • عرض 12 صورة
    شيرين عبدالوهاب
  • عرض 12 صورة
    المطربة شيرين عبدالوهاب
  • عرض 12 صورة
    المطربة شيرين عبدالوهاب (2)
  • عرض 12 صورة
    المطربة شيرين عبدالوهاب (3)
  • عرض 12 صورة
    شيرين عبدالوهاب
  • عرض 12 صورة
    شيرين عبدالوهاب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن تفاصيل أغنية جديدة من المقرر أن تقوم بطرحها خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونشرت شيرين صورة لها بواسطة الذكاء الاصطناعي ظهرت خلالها وهو ترتدي علم مصر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وكتبت شيرين: "جمهوري الغالي ألف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان.. انتظروا أحلى مفاجأة من أحلى شيرين وأحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما لأحلى بلد في الدنيا".

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أعلنت مؤخرا توقف تعاونها عن محاميها ومستشارها القانوني ياسر قنطوش، وبعد أيام قليلة، عادت لتوضيح أن ما حدث بينهما كان مجرد سوء تفاهم عابر يحدث أحيانا بين الأشقاء.

اقرأ أيضا:

ماجدة خيرالله عن مصطفى غريب: "أخشى من استغلاله فيتحول الى نمرة"

"ضي" أحدثها.. أعمال فنية شارك بها محمد منير بحضور خاص (تفاصيل)

شيرين عبدالوهاب أغنية وطنية أغاني شيرين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 2 - 0 إثيوبيا
. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025