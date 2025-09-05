شيرين عبدالوهاب تجهز مفاجأة لجمهورها.. تعرف عليها

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن تفاصيل أغنية جديدة من المقرر أن تقوم بطرحها خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونشرت شيرين صورة لها بواسطة الذكاء الاصطناعي ظهرت خلالها وهو ترتدي علم مصر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وكتبت شيرين: "جمهوري الغالي ألف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان.. انتظروا أحلى مفاجأة من أحلى شيرين وأحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما لأحلى بلد في الدنيا".

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أعلنت مؤخرا توقف تعاونها عن محاميها ومستشارها القانوني ياسر قنطوش، وبعد أيام قليلة، عادت لتوضيح أن ما حدث بينهما كان مجرد سوء تفاهم عابر يحدث أحيانا بين الأشقاء.

