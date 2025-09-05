"ضي" أحدثها.. أعمال فنية شارك بها محمد منير بحضور خاص (تفاصيل)

كتب- مصطفى حمزة:

شهد ظهور النجم محمد منير بشخصيته الحقيقية في فيلم "ضي" إلى جانب تقديمه أغنية العمل الرئيسية، إهتمام خاص من صناع ومشاهدي الفيلم.

وعن مشاركة الكينج محمد منير، أكد مخرج الفيلم كريم الشناوي في تصريحات صحفية، أنه كان مهما جدا مشاركة "منير" لأنه جزء من رحلة الفتى ضي الموسيقية، وقد استمتع للغاية بتصوير هذه المشاهد مع الكينج.

أغنية فيلم "ضي" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أسامة الهندي.

فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، والممثلة السودانية إسلام مبارك، وأسيل عمران، وحنين سعيد، ومحمد شاهين وصبري فواز، ومحمد ممدوح، والفنان السوداني محمود ميسرة السراج، وضيوف شرف الفيلم الكينج محمد منير، وأحمد حلمي، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

أغنية فيلم "ضي" بصوت محمد منير

المفارقة هنا أن الكينج محمد منير، كان بشخصيته الحقيقية وبأغانيه حاضرا بقوة في أعمال عديدة، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

"6 أيام"

شهدت أحداث فيلم "6 أيام" حضور مؤثر لصوت محمد منير، وذك من خلال عرض أغنية "ألف الشوارع" في بدايته، إلى جانب عرض لقطات من فيلم "دنيا" الذي لعب الكينج بطولته بمشاركة الفنانة حنان ترك.

وحرص مخرج الفيلم كريم شعبان، على إهداء الفيلم إلى منير، وعبر صفحته في موقع "إنستجرام"، كتب: "أهدي الفيلم للفنان محمد منير، كبرت واتربيت وحبيت على أغانيك.. أهديك يا ملك أول أفلامي".

الفيلم قام ببطولته أحمد مالك، وآية سماحة، ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان.

منير يغني "ألف الشوارع" في فيلم "6 أيام"

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

استعان المخرج خالد منصور، بمقاطع عديدة من أغنية "شبابيك" التي تعد من أبرز أغاني محمد منير في الفيلم.

الفيلم من بطولة النجم عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، وشاركه البطولة ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء في تجربته التمثيلية الأولى.

محمد منير "شبابيك" في فيلم "البحث عن رامبو"

"أحلى الآوقات"

أكدت المخرجة هالة خليل، أن محمد منير حرص على دعم تجربتها السينمائية الأولى في فيلم "أحلى الآوقات"، قائلة: "هعمل الفيلم من غير فلوس، وحجز الأستوديو وقال هدفع فلوس الاستوديو"، وغنى أغنية "يا اللى بتسأل عن الحياة خدها كده زى ماهى".

محمد منير "الدنيا رشة في هوا" في فيلم "أحلى الآوقات"

"مفيش غير كده"

ظهر محمد منير بشخصيته الحقيقية، وقدم أغنية بعنوان "حبة حبة" في فيلم "مفيش غير كده" وهو الذي قدمت بها الفنانة أروى جودة، أول تجاربها كممثلة.

وقامت ببطولة الفيلم نبيلة عبيد، وسوسن بدر، وإخراج خالد الحجر.

محمد منير يغني "حبة حبة" فيلم "مفيش غير كده"

"قلبي ومفتاحه"

على أنغام أغنية "باب الجمال" التي قدمها محمد منير، قدم الفنان أسر ياسين، والفنانة مي عز الدين، أحد المشاهد الرومانسية في مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "قلبي ومفتاحه"