أنغام تشوق جمهورها لأغنية جديدة قبل حفلها في لندن

كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة أنغام عن موعد طرح أغنية جديدة بعنوان "سيبتلي قلبك" وذلك عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

نشرت أنغام برومو الأغنية وكتبت: " سيبتلي قلبي، النهاردة الساعة 6 مساءً على يوتيوب وجميع المنصات، كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، موسيقى: نادر حمدي".

وتعد "سيبتلي قلبك"هي أول أغنية تطرحها أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا استدعت سفرها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية.

يذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي استثنائي يوم 23 سبتمبر الجاري على مسرح قاعة رويال ألبرت الملكية في لندن، وسط حضور جماهيري كبير.

