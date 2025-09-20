إعلان

أنغام تشوق جمهورها لأغنية جديدة قبل حفلها في لندن

06:16 م السبت 20 سبتمبر 2025

المطربة أنغام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة أنغام عن موعد طرح أغنية جديدة بعنوان "سيبتلي قلبك" وذلك عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

نشرت أنغام برومو الأغنية وكتبت: " سيبتلي قلبي، النهاردة الساعة 6 مساءً على يوتيوب وجميع المنصات، كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، موسيقى: نادر حمدي".

وتعد "سيبتلي قلبك"هي أول أغنية تطرحها أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا استدعت سفرها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية.

يذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي استثنائي يوم 23 سبتمبر الجاري على مسرح قاعة رويال ألبرت الملكية في لندن، وسط حضور جماهيري كبير.

اقرأ أيضا:

محمود سعد يكشف سر مكالمته مع الرئيس الراحل مبارك وكواليس إقالته من ماسبيرو

سيد أسامة يعلن وفاة والده: الله يرحمك يا بابا ويغفرلك يا حبيبي

أنغام حفل أنغام لندن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الإسكان يكشف تفاصيل منح مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل بالمدن الجديدة