الأغاني الأكثر استماعا في مصر على Spotify خلال صيف 2025

الأغاني الأكثر استماعا في مصر على Spotify خلال صيف

كتبت- منى الموجي:

مع نهاية صيف 2025، كشف Spotify من خلال بيان صحفي عن قائمة أفضل 5 أغانٍ لهذا الموسم، الذي شهد تنوع في الأغاني مليئة بالطاقة، من المهرجانات التي أشعلت الشوارع، إلى أغاني الراب التي عبّرت عن صوت الجيل الجديد، مرورًا بأيقونات البوب.

الأغاني التي حصلت على تفضيل الجمهور في مصر (مرتبة أبجديًا حسب الفنان):

- "ولا مين" – إسماعيل نصرت، ليجي سي، وزياد ظاظا.

- "ملكة جمال الكون" – تامر حسني والشامي. ظلت الأغنية على قائمة أكثر 50 أغنية استماع في مصر على Spotify لأكثر من 100 يوم.

- "نارين" – تووليت

تجاوزت 5 ملايين استماع على Spotify، وسجلت زيادة لافتة بنسبة 390% خلال 28 يومًا فقط. .

- "بابا" – عمرو دياب

بعد عقود من النجاح، ما زال عمرو دياب حاضرًا بقوة في أجواء الصيف المصري، من خلال ألبومه الأخير "ابتدينا"، وبرزت "بابا" كأغنية الموسم.

حققت أكثر من 10 ملايين استماع على Spotify.

- "الجاي بتاعي" – حودة

كانت واحدة من أبرز الأغاني هذا الموسم، على سبوتيفاي.