أول ظهور.. أنغام مفاجأة حفل "كايروكي" في ختام مهرجان العلمين الجديدة

كتبت - منى الموجي:

أطلت المطربة الكبيرة أنغام على جمهورها لأول مرة منذ عودتها من رحلة علاج قضتها في ألمانيا، إذ حرصت على حضور حفل فريق كايروكي في ختام الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.

أنغام التي جلست في مقاعد الحضور، ولم تظهر على المسرح، كان ظهورها بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهور الحفل، وقال الفنان أمير عيد "حضرت الحفلة، وعايزين نقولها أولا ألف سلامة وحمد لله على السلامة، وعايزكم تحيوها وتقولولها أد إيه انتوا بتحبوها".

وحرص الحضور على استقبالها بحفاوة بالغة، بمجرد معرفتهم بتواجدها، وقامت هي بتوجيه التحية لهم وإرسال قبلاتها لهم ولفريق كايروكي.

وقدم الفريق عددا من أشهر الأغاني التي حققت نجاحا وصدى واسع بين الجمهور طوال مشوارهم الفني، وبينها أغنية الكيف التي أشعلت حماس الحضور، وأغنية تلك قضية.

كانت الفقرة الأولى من حفل ختام المهرجان الذي أقيم على مسرح يو أرينا في مدينة العلمين الجديدة، شهدت مشاركة المغني تووليت، وسط تفاعل الجمهور.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والغناء في العالم العربي، في الفترة من 18 يوليو حتى 29 أغسطس، وأحيت حفل الافتتاح النجمة أنغام، وشارك في إحياء باقي الحفلات، النجوم: عمرو دياب، أصالة، تامر حسني، تامر عاشور، ويجز، شامي.