"نسيت اسمي" لآمال ماهر تتخطى 3 ملايين مشاهدة في شهر واحد

كتبت- نوران أسامة:

حققت الفنانة آمال ماهر نجاحًا كبيرًا من خلال ألبومها الغنائي الجديد "حاجة غير"، وتخطت أغنيتها "نسيت اسمي" حاجز 3 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" بعد شهر فقط منذ بداية طرحها.

وكانت آمال ماهر طرحت أغنيات ألبومها الجديد على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية.

ويضم ألبوم "حاجة غير" 10 أغنيات هي: "نسيت اسمي"، "حاجة غير"، "مضمونة"، "خبر عاجل"، "لو لينا عمر"، "ليه سكتوا"، "عقدة حياتي"، "اتراضيت"، "يا جبروتك"، و"رقم واحد".

