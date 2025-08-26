كتبت- منى الموجي:

تحتفي دار الأوبرا المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف، وتنظم احتفالية فنية كبرى يحييها الفنان الكبير محمد ثروت، في أمسية استثنائية تقام في الثامنة مساء الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 على المسرح الكبير، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، رئيس دار الأوبرا المصرية.

ويقدم محمد ثروت خلال الحفل برنامجاً فنياً متنوعاً يجمع بين ابتهالات وقصائد دينية شكلت محطات بارزة في مسيرته، منها: روضة الهادي، النبي ذاك الإمام، يا من يعشق نبينا، الله يا رسول الله، إلى جانب روائع من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي مثل يا رسول الإنسانية، ومتجمعين عند النبي.

كما يتضمن الحفل عدداً من الأغاني الروحانية التي ارتبط بها المستمع المصري والعربي، أبرزها قمر سيدنا النبي وأشرقت أنوار محمد.

ويطل ثروت أيضاً بمجموعة من الأعمال التي أصبحت علامات خالدة في الذاكرة الطربية، ومنها القلب يعشق كل جميل، ولأجل النبي، وعليك سلام الله. وأعد الفنان الكبير مفاجأة خاصة لجمهوره بهذه المناسبة العطرة، لتضيف بعداً جديداً إلى الأمسية التي ينتظرها عشاق الإنشاد الديني والغناء الروحاني.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز الفكر والثقافة، إلى جانب جمهور الأوبرا، في ليلة تحمل طابعاً روحانياً وفنياً يعكس مكانة دار الأوبرا المصرية ودورها في إحياء المناسبات الدينية بالفن الراقي.