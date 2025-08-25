7 مؤلفات موسيقية.. خالد سليمان يعبر عن سعادته بنجاح "ألبوم سليماني"

كتبت- منى الموجي:

أعرب المؤلف الموسيقي والموزع خالد سليمان، عن سعادته بردود الفعل التي جاءته على ألبومه الموسيقي، والذي يحمل عنوان "سليماني" ويضم 7 مؤلفات موسيقية.

وبحسب بيان صحفي، كان خالد طرح المؤلفات الموسيقية منذ فترة، وتلقى ردود فعل إيجابية على الألبوم، الذي حقق منذ صدوره نجاحًا داخل الأوساط المهتمة بالموسيقى والتأليف المعاصر.

الألبوم يعكس رؤية سليمان الفنية، ويمزج بين الحس الكلاسيكي والبصمة الشرقية المعاصرة، ويعد تتويجًا لمسيرته في مجال التوزيع الموسيقي والتأليف.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الموزع الموسيقي خالد سليمان أغنية "بنعمل حاجات" والتي تعاون خلالها مع شقيقته النجمة الكبيرة أنغام، وطرحتها ضمن ألبومها الأخير "تيجي نسيب".