17 صورة لـ أحمد جمال والتهامي وفتحي سلامة من حفل ختام مهرجان القلعة

كتبت- منى الموجي:

طوي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الصفحة الأخيرة من إصداره الثالث والثلاثين، والذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام .

وقاد الموسيقار فتحي سلامة والمنشد الشيخ محمود التهامي جمهور مسرح المحكي في رحلة روحانية متجددة عبرت عن التجربة الفنية التي ابتكراها وحملت عنوان الصوفية والحداثة، إذ يلتقي التراث الراسخ بروح العصر، وقدما: قمر، البردة، رحلتي، أنا مغرم، للعشق إنشادي، زدني بفرط الحُب، أكاد من فرط الجمال أذوب .

قبلهما أطل الفنان أحمد جمال على الجمهور مقدما باقة متنوعة من أعماله الخاصة، كان منها: حلوة الأجواء، إضحكي، حلو التان، أنا لو هقول، صاحبة الصون والعفاف، عدى، كل سنة وأنت طيب، خطير خطير، تحيا مصر وغيرها، ومن روائع الطرب العربي قارئة الفنجان، ماتفوتنيش أنا وحدي، إمتي الزمان .

جدير بالذكر أن الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء أقيمت على مدار 9 أيام متصلة في الفترة من 15 حتى 23 أغسطس وكرمت 12 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربى إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة.

وشهدت عروضاً متنوعة قدمها: نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا - فريق وسط البلد، الفنان سعيد الأرتيست بمشاركة فصل الإيقاع الشرقي بمركز تنمية المواهب - النجم خالد سليم، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموسيقار علي شرف - فرقة دولة كازاخستان - النجم هشام عباس، فرقة لازونا جيتيرا من كولومبيا - النجم مصطفى حجاج، فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية - النجم إيهاب توفيق، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عاطف - النجم علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدي الفوي، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز - النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، النجم أحمد جمال - حفل الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي .