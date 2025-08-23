كتب - معتز عباس:

أهدى المطرب أحمد سعد أغنية "قادر أكمل" للفنان كريم محمود عبدالعزيز وزوجته، بعد انتشار شائعات انفصالهما الفترة الماضية.

ونشر برنامج "Et بالعربي"، عبر موقع "انستجرام"، مقطع فيديو من حفل أحمد سعد في الساحل الشمالي، أمس الجمعة، وهو يتحدث للجمهور، قائلًا: "هنغني حاجة بقى للحب، الحب الحب الشوق الشوق، عايزين تهدوها لمين؟، ليرد الحضور، كريم محمود".

ورد أحمد سعد، قائلا: "كريم؟!، كريم؟ دا شيء متوقع يعني محستش حاجة خالص أنا مش حاسس بحاجة يعني مفيش أي ساسبنس هنا".

وقدم أحمد سعد أغنية "قادر أكمل"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

وفي نفس الحفل الغنائي، رقصت الفنانة دينا الشربيني مع المطربة روبي على أغنية "قلبي بلاستيك" وسط تشجيع الحضور لهما.

وشهد حفل روبي بالساحل الشمالي، حضور عدد من الفنانين بينهم محمد فراج، محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز وزوجته آن الرفاعي.

وكان الفنان كريم محمود عبدالعزيز، رد على شائعات انفصاله عن زوجته، ونشر صورة معها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها : "بحبك" .

وشهدت الأسابيع الماضية، شائعات تم تداولها حول انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، وارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

