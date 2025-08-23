تارا عماد تشارك ويجز الرقص بحفله في العلمين الجديدة وآسر ياسين يدعمه

كتبت- منى الموجي:

شهد حفل مغني الراب ويجز الذي أقيم على مسرح يو أرينا ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، مفاجأة لجمهوره، إذ شاركته الفنانة تارا عماد تقديم فقرة استعراضية ورقصت على أنغام أغنيته أميرة.

كما صعد النجم آسر ياسين على المسرح ليدعمه، واستقبله الجمهور بحفاوة كبيرة، وعبر ويجز عن سعادته بتواجده وكذلك بحضور تارا للحفل.

كان ويجز، وجه لجمهور حفله الذي أقيم مساء الجمعة 22 أغسطس سؤالا، حول مدى رغبتهم في الاستماع لأغاني ألبومه الجديد.

وعبر الحضور عن رغبتهم في سماع أغاني ويجز القديمة، ليعيد عليهم السؤال مرة ثانية ويتلقى نفس الإجابة، ويمازحهم قائلا "باينة أهه عايزين أغاني جديدة سخنة، أنا راجل ديمقراطي".

وأشعل ويجز حفله، وقدم أغنية الأيام، وأغنية خسرت الشعب، كما ردد معه الجمهور أغنية الدنيا إيه.

وشهد مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: أنغام، عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، والمطربين الشباب: مروان بابلو، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وتختتم فرقة كايروكي المهرجان، بعد سلسلة من الحفلات التي أقيمت على مدار أكثر من أربعين يومًا.