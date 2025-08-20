أميرة سليم تكشف أسرار " كارمن" في حلقة جديدة من برنامج أوبرا ريمكس

كتبت- منى الموجي:

تواصل السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم تقديم حلقات برنامجها الجديد "أوبرا ريمكس"، الذي يُعرض أسبوعيًا كل يوم ثلاثاء عبر منصات التواصل، وأخذت جمهورها في الحلقة الجديدة في رحلة خاصة إلى عالم أوبرا "كارمن"، إحدى أعظم الأعمال الأوبرالية في التاريخ وأكثرها إثارة للجدل.

وأوضحت أميرة سليم، خلال الحلقة، أن كارمن التي قُدمت لأول مرة عام 1875 بباريس، لم تكن مجرد عمل فني عادي، بل مثّلت صدمة كبيرة للمجتمع الأوروبي في القرن التاسع عشر، بعدما كسرت كل الأعراف والتقاليد، وقدمت للجمهور شخصية "الفتاة المتمردة" أو ما يُعرف اليوم بالـ Bad Girl، لتصبح أيقونة للحرية والتحرر من القيود الاجتماعية.

وأضافت أن الأوبرا المقتبسة عن رواية الأديب الفرنسي بروسبر ميري ميه، أثارت جدلًا واسعًا عند صدورها، إذ تناولت حياة الغجر المهمشين، وسلطت الضوء على تمرد البطلة "كارمن" ضد السلطة الذكورية والأعراف السائدة، وهو ما جعلها عرضة لانتقادات عنيفة من النقاد المحافظين، قبل أن تتحول لاحقًا إلى أحد أبرز رموز الحركة النسوية في القرن العشرين.

وأشارت أميرة سليم إلى أن الموسيقار الفرنسي جورج بيزيه، مؤلف الأوبرا، نجح في أن يقدم تحفة موسيقية خالدة من خلال مقطوعات شهيرة مثل Habanera وToreador Song، والتي ما زالت حتى اليوم تُعد من أعظم المقطوعات الأوبرالية وأكثرها انتشارًا.

وأكدت أن ما يميز كارمن هو قدرتها على الجمع بين الدراما المكثفة والشخصيات الكاريزمية، لتظل أوبرا عابرة للزمن تعاد صياغتها وتقديمها في قوالب مختلفة حتى اليوم، سواء على المسارح الكلاسيكية أو في نسخ معاصرة تحمل أبعادًا اجتماعية وسياسية جديدة.

الجدير بالذكر أن برنامج "أوبرا ريمكس"، يهدف إلى تبسيط فن الأوبرا للجمهور العربي، عبر استعراض أهم الأعمال الأوبرالية العالمية، والتوقف عند محطاتها التاريخية الكبرى، مع إبراز تأثيرها على الموسيقى الحديثة والفنون المختلفة، وذلك بروح معاصرة تربط بين الحكايات الأوبرالية والثقافة الشعبية اليوم.