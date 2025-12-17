إعلان

غدًا.. رامي صبري يحيي افتتاح المركز التجاري الترفيهي الأبرز ‏"The Village" في سيليا العاصمة الجديدة

كتب : مصراوي

03:29 م 17/12/2025

رامي صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحي الميجا ستار رامي صبري حفلا فنيا كبيرا غدا الخميس في سيليا بالعاصمة الجديدة ، وذلك بمناسبة افتتاح المركز التجاري الترفيهي الأبرز ‏"The Village".

وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن افتتاح "The Village" غدا ، لتلبية معدلات الإشغال المتزايدة في سيليا بالعاصمة الجديدة. وأوضحت المجموعة - عبر الصفحة الرسمية لسيليا على فيس بوك - انه سيتم غدا افتتاح "كارفور" و"كيدز ستيشن" بمنطقة "The Village" .

وتعد "سيليا" أكبر مشروع متكامل الخدمات ينفذه القطاع الخاص في قلب النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة على مساحة 500 فدان .

رامي صبري

رامي صبري طلعت مصطفى سيليا العاصمة الجديدة كارفور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور