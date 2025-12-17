يحي الميجا ستار رامي صبري حفلا فنيا كبيرا غدا الخميس في سيليا بالعاصمة الجديدة ، وذلك بمناسبة افتتاح المركز التجاري الترفيهي الأبرز ‏"The Village".

وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن افتتاح "The Village" غدا ، لتلبية معدلات الإشغال المتزايدة في سيليا بالعاصمة الجديدة. وأوضحت المجموعة - عبر الصفحة الرسمية لسيليا على فيس بوك - انه سيتم غدا افتتاح "كارفور" و"كيدز ستيشن" بمنطقة "The Village" .

وتعد "سيليا" أكبر مشروع متكامل الخدمات ينفذه القطاع الخاص في قلب النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة على مساحة 500 فدان .