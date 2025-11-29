تصوير- إسلام فاروق

قال الملحن محمد ضياء الدين، على هامش مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالرياض، والذي يقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، إنه سعيد بشكل عام بالتطور السريع والطفرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية على كل المستويات

وأكد محمد ضياء الدين في تصريح خاص لمصراوي، أن إقامة مؤتمر سيوحد كل الدول العربية على هدف واحد لأن من شأنه عمل وحدة موسيقية

ووجه ضياء الدين الشكر للهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ.

وتابع: "التطور هنا على كل المستويات، رياضة وفن وثقافة، حاجة بجد إبداع، وعلى الأقل بقينا نحس إن بدل مانروح للعالم العالم بيجيلنا، يقينا نشوف نجوم العالم في كل المجالات هنا موجودين، والتنوع اللي بيحصل في مصلحة الفن"