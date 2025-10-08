محمد رمضان يطرح "ما بطلعش إلا أول"ويحتفل بتأهل المنتخب لكأس العالم

طرح النجم محمد رمضان، أحدث أغانيه الجديدة "١ ٢ ٣ ( مابطلعش إلا أول)"، كما هنأ المنتخب الوطني بصعوده لمونديال كأس العالم 2026.

ونشر رمضان، بوستر الأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "دلوقتي أغنية ١ ٢ ٣ ( مابطلعش إلا أول ) .. ومبروك منتخبنا الوطني صعوده كأس العالم.. ثقة في الله إحتفالات".

وتأهل منتخب مصر، إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب جيبوتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية منتخب مصر كلاً من: إبراهيم عادل في الدقيقة 8 ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و 84.

ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى النقطة 23 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته ومتأهلاً لكأس العالم 2026 بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.