إعلان

رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل"‎

كتب- مصطفى صلاح

07:38 م 31/10/2025

رامي عياش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان اللبناني رامي عياش عن تفاصيل أغنيته الجديدة "وبترحل"، التي تم طرحها مؤخرًا على يوتيوب والمنصات الموسيقية الرسمية ومحطات الراديو.

وأشار عياش إلى أن الأغنية مستوحاة من وفاة صديق مقرب له قبل ثماني سنوات، موضحًا أنه حاول تسجيلها عدة مرات خلال تلك الفترة، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تأثره العاطفي، إلى أن نجح مؤخرًا في وضع صوته على العمل بعد محاولات متكررة.

وأوضح أن الأغنية من كلماته وألحانه بمشاركة الشاعر مازن غنام، والتوزيع الموسيقي لـ داني حلو، ومن إنتاج شركتي Mazzika وFirst Production. كما شارك في تسجيل الأغنية أكثر من 40 عازفًا، وتتضمن تنويعات موسيقية ومقامات متعددة.

رامي عياش وبترحل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

العظمي بالقاهرة 29 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا