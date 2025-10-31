رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل"‎

كشف الفنان اللبناني رامي عياش عن تفاصيل أغنيته الجديدة "وبترحل"، التي تم طرحها مؤخرًا على يوتيوب والمنصات الموسيقية الرسمية ومحطات الراديو.

وأشار عياش إلى أن الأغنية مستوحاة من وفاة صديق مقرب له قبل ثماني سنوات، موضحًا أنه حاول تسجيلها عدة مرات خلال تلك الفترة، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تأثره العاطفي، إلى أن نجح مؤخرًا في وضع صوته على العمل بعد محاولات متكررة.

وأوضح أن الأغنية من كلماته وألحانه بمشاركة الشاعر مازن غنام، والتوزيع الموسيقي لـ داني حلو، ومن إنتاج شركتي Mazzika وFirst Production. كما شارك في تسجيل الأغنية أكثر من 40 عازفًا، وتتضمن تنويعات موسيقية ومقامات متعددة.