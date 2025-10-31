فيديو| مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام"

طرح النجم مصطفى قمر ثاني أغاني ألبومه الجديد قمر 25 وتحمل اسم "أصل الأيام" من كلمات رمضان محمد وألحان محمد عبية وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وإخراج أكرم فاروق.

وطرح مصطفى قمر أولى أغاني ألبومه الجديد قمر 25 وتحمل اسم "اللي كبرناه" من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي وتوزيع كريم عبد الوهاب وميكس وماستر أمير محروس وإخراج أكرم فاروق، وتصدرت التريند عقب طرحها .

وأعلن مؤخرا النجم مصطفى قمر عن إطلاق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "قمر 25"، والذي يضم 25 أغنية متنوعة يتعاون فيها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الفنية، منهم مصطفى ناصر وفارس فهمي ومحمد عبية وغيرهم

ومن أبرز مفاجآت الألبوم، عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في 4 أغنيات، في شراكة فنية جديدة تجمع بينهما بعد سنوات، كما يشارك الموزع كريم عبد الوهاب في توزيع الألبوم، إلى جانب مساهمته في إنتاج الألبوم، مع عمرو مصطفى.