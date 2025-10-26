ياسر السقاف: روح مدربي "The Voice" شبابية ومواهب الجيل الجديد واعدة

يعود برنامجThe Voice في موسم سادس لاكتشاف المواهب العربية، انطلاقاً من مرحلة الصوت وبس، مرورا بمرحلة المواجهة ثم التحديات المتقدمة وصولاً إلى المواجهة الختامية التي تشهد تتويج واحد فقط باللقب من بين 3 مشتركين، اجتازوا كل المراحل بنجاح.

يقدم البرنامج المذيع ياسر السقاف، وأشار في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC، إلى أن البرنامج يعود بعد سنوات طويلة من الغياب، آملاً أن تكون هذه العودة التي تغير فيها الكثير من القواعد والتفاصيل ولجنة المدربين على قدر التوقعات والآمال.

يضيف "روح المدربين شبابية، ومواهب الجيل الجديد واعدة، والكثير من المشتركين الذين يقفون على مسرح البرنامج لا تتجاوز أعمارهم عشرين عاماً، وهم بطبيعة الحال يحتاجون إلى مدربين يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الفئة العمرية".

ويتحدث عن فقرات جديدة في الموسم السادس سيكتشفها الجمهور تباعاً منذ الحلقة الأولى ومرحلة "الصوت وبس"، مروراً بمرحلة المواجهات" وغيرها من المراحل.

وشدّد السقاف على ميزة يكتسبها الموسم الجديد، وتتمثل في الروح الشبابية الطاغية وأن النكتة حاضرة دوماً، ثم الاستفزاز المحبب بين المدرّبين والمشاكسات اللطيفة.

مراحل البرنامج

في مرحلة الصوت وبس، يضغط المدرب على الزر ليلتف بكرسيه ويرى صاحب الصوت. وهنا ينضم المشترك تلقائياً إلى فريقه، فيما يكون للمشترك حق الاختيار بين أكثر من مدرب إذا التفت له كراسي أكثر من مدرب واحد. ومع نهاية 6 حلقات من مرحلة الصوت وبس، يشكّل كل مدرب فريقه المؤلف من 12 موهبة، ليكون مجموع المواهب المتأهلة إلى المواجهة 36.

في هذه المرحلة، يتنافس أعضاء الفريق الواحد في ثنائيات وثلاثيات على المسرح في أجواء حماسية، ولكل مدرب 5 مواجهات داخل فريقه، يختار في نهايتها 5 مواهب تنتقل معه إلى المرحلة التالية، كما يملك المدرب حق خطف موهبة واحدة فقط، يضمها إلى فريقه. وبعد 3 حلقات من المواجهات الغنائية، تتأهل 18 موهبة أي 6 من كل فريق إلى المواجهة الأخيرة، ومنها يتم اختيار 3 مواهب فقط لتتابع طريقها نحو اللقب في ليلة نكتشف في ختامها صاحب "أحلى صوت".

موعد البرنامج

ومن المقرر أن يتم عرض برنامج The Voice في موسمه السادس على "MBC مصر"، اعتباراً من 29 أكتوبر، كل أربعاء في تمام الساعة 9:30 مساءً.