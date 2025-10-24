إعلان

"الأوف شولدر" يليق بها.. لقاء الخميسي بإطلالة جريئة في ختام الجونة

كتبت- شيماء مرسي

06:58 م 24/10/2025
ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة جريئة خلال حضورها ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.


وارتدت لقاء فستانا طويلا بقصة الأوف شولدر باللون البني اللامع.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود


واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.


وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.


وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.


ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.

