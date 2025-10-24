إعلان

"الطلة الأقوى من سنين".. خبير موضة يعلق على إطلالة هذه النجمة في الجونة لهذا السبب

كتب : نرمين ضيف الله

03:15 م 24/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    يسرا اللوزي بفستان جرئ في العرض الخاص لفيلم السادة الأفاضل (1)
  • عرض 9 صورة
    يسرا اللوزي تتألق في عرض السادة الأفاضل بمهرجان الجونة (2)
  • عرض 9 صورة
    يسرا اللوزي تخطف الأضواء على السجادة الحمراء (3)
  • عرض 9 صورة
    يسرا اللوزي تتألق في عرض السادة الأفاضل بمهرجان الجونة (1)
  • عرض 9 صورة
    يسرا اللوزي تتألق في عرض السادة الأفاضل بمهرجان الجونة (3)
  • عرض 9 صورة
    يسرا اللوزي تخطف الأضواء على السجادة الحمراء (1)
  • عرض 9 صورة
    يسرا اللوزي تخطف الأضواء على السجادة الحمراء (2)
  • عرض 9 صورة
    يسرا اللوزي بفستان جرئ في العرض الخاص لفيلم السادة الأفاضل (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد

أوضح خبير الموضة محمد كمال، أن إطلالة الفنانة يسرا اللوزي في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة الأقوى، ووصفها بـ""الطلة الأقوى من سنين".

وفي بوست له عبر حسابه الشخصي عبر فيس بوك،، وصف محمد كمال الفستان الذي ارتدته يسرا اللوزي، بأنه "الطلة الأقوى لها منذ سنين طويلة"، الذي ناسب قوامها بشكل مثاليز

وأوضح أن: "الميكب هايل، وتسريحة الشعر الاسبانيش أظهرت جمال الموديل، غاية ف الانضباط، واللون الخامة بعيدة عن النشاز، والاكسسورات والشنطة متناسقة مع لون القماشة.

واختتم،: "الوقفة متزنة على الريد كاربت مما أبرز أنوثتها وجمالها".

e004f2bb-8b8e-4070-b7b2-14e1121bff94

يسرا اللوزي اطلالة يسرا اللوزي مهرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة