جريئة ومكشوفة.. 16 صورة لنجمات بفساتين دون بطانة في الجونة

تصوير- علاء أحمد

شهدت السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة، حضور عدد من النجمات بإطلالات جريئة ومُلفتة، حيث اختارت بعضهن فساتين شفافة دون بطانة.

وفيما يلي أبرز إطلالات النجمات بفساتين دون بطانة خلال فعاليات مهرجان الجونة:

بشرى

ظهرت الفنانة بشرى بفستان أسود طويل لامع، جاء بتصميم "كب" ودون بطانة، مع فتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، بينما زينت الإطلالة بمجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم، وأسوارة.

هنادي مهنا

أما الفنانة هنادي مهنا، اختارت فستانا طويلا دون بطانة، بتصميم "كت" باللون الوردي الشفاف، مزين بنقوش وردية ناعمة.

ونسقت مع الفستان حقيبة يد فضية، مع مكياج ترابي وأحمر شفاه نيود، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه، حلق وخاتم.

ياسمين رحمي

أطلت الفنانة ياسمين رحمي بفستان طويل مصنوع من قماش الدانتيل الشفاف، باللون الأسود، وبتصميم "أوف شولدر".

واعتمدت مكياجا قويا لتكمل الإطلالة الجريئة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.