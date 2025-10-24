أجمل إطلالة.. ناقد موضة يعلق على فستان مي سليم في الجونة

أشاد ناقد الموضة باتريك خليل بإطلالة الفنانة مي سليم خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، ووصفها بأنها من أجمل الإطلالات التي ظهرت على السجادة الحمراء.

وفي تعليقه عبر مقطع فيديو نشره على قناته بمنصة "يوتيوب"، قال باتريك إنه أحب تصميم الفستان بصيحة الهولترنيك، مشيدا بخامة الفستان ولونه الهادئ.

وأضاف أن تسريحة الشعر كانت "رائعة" وتتناسب مع الإطلالة.

ووصف الإطلالة بشكل عام بأنها "مثالية"، لكنه أشار إلى أنه من الأفضل الاستغناء عن فتحة "الكات أوت" أسفل منطقة الصدر، كان سيجعل الإطلالة أكثر رقيا.