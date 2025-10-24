إعلان

"فستان أبرز قوامها".. ناقد موضة يعلق على إطلالة منة شلبي في الجونة

كتب : أسماء مرسي

05:30 م 24/10/2025

منة شلبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل على إطلالة الفنانة منة شلبي خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

أوضح خليل، عبر مقطع فيديو بقناته على منصة "يوتيوب" أن الفستان الذي اعتمدته منة شلبي مستوحى من أسلوب "فتيات جيمس بوند"، مشيرا إلى أن التصميم نجح في إبراز خصرها وقوامها بشكل أنيق ولافت.

وأضاف أن الإطلالة نجحت في الاعتماد على فكرة واحدة واضحة ومتقنة، ما منحها تميزا وبساطة في الوقت نفسه.

منة شلبي إطلالة منة شلبي باتريك خليل مهرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة