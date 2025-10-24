"فستان أبرز قوامها".. ناقد موضة يعلق على إطلالة منة شلبي في الجونة

علق ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل على إطلالة الفنانة منة شلبي خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

أوضح خليل، عبر مقطع فيديو بقناته على منصة "يوتيوب" أن الفستان الذي اعتمدته منة شلبي مستوحى من أسلوب "فتيات جيمس بوند"، مشيرا إلى أن التصميم نجح في إبراز خصرها وقوامها بشكل أنيق ولافت.

وأضاف أن الإطلالة نجحت في الاعتماد على فكرة واحدة واضحة ومتقنة، ما منحها تميزا وبساطة في الوقت نفسه.