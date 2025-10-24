من رانيا يوسف لـ شيرين رضا.. الفساتين القصيرة تسيطر على إطلالات الجونة

هدى المفتي تتألق بإطلالة رخيصة الثمن من Zara في مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد

شهدت السجادة الحمراء لـ مهرجان الجونة السينمائي إطلالات متنوعة ولافتة، حيث اختارت العديد من النجمات الظهور بفساتين قصيرة وجريئة خطفت الأنظار وعدسات المصورين.

رانيا يوسف

لفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بفستان باللون الفيروزي بصيحة الظهر المكشوف، ونسّقت معه حقيبة وحذاء باللون الفضي، كما اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

أروى جودة

أما الفنانة أروى جودة، اختارت فستانا قصيرا بلون البيج المزين بالكامل بالتطريزات البراقة، وجاء التصميم أيضا بصيحة الظهر المكشوف.

واعتمدت مكياجا ترابيا ناعما وتسريحة ذيل الحصان التي منحتها مظهرا أنيقا.

هنا شيحة

تألقت الفنانة هنا شيحة بفستان أسود قصير بقصة "الكب" ومزينا بالورود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، مع مجوهرات أنيقة من عقد وخاتم وأسورة.

ليلى علوي

خطفت النجمة ليلى علوي الأنظار بفستان قصير باللون الأحمر الناري، نسقته مع مكياج بنفس الدرجة وتسريحة شعر مرفوعة.

يسرا اللوزي

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي بإطلالة جريئة بفستان شفاف فضي لامع قصير فوق الركبة، تميّز بتفاصيل الشراشيب والتطريزات اللامعة.

زينت إطلالتها بمجوهرات وكلاتش بلون البيج وحذاء فضي، واختارت مكياجا ناعما.

شيرين رضا

تألقت الفنانة شيرين رضا بفستان قصير باللون الأسود بتصميم الكم الواحد، ونسقته مع كلاتش أحمر وحذاء ذهبي، واختارت مكياجا ناعمًا بألوان النيود.

روجينا

أما الفنانة روجينا فظهرت بفستان ذهبي لامع بقصة الكب، ونسقت معه حقيبة وحذاء بنفس اللون.

هنادي مهنا

واختارت الفنانة هنادي مهنا فستانا أبيض قصير فوق الركبة بتصميم يلتف حول العنق، ومزين بتطريزات باللون الأبيض، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى مع مكياج ناعم أبرز ملامحها.