مايا دياب.. أغرب إطلالات النجوم والنجمات في مهرجان الجونة- 20 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهر بعض النجوم والنجمات على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي بداية من الافتتاح حتى اليوم السادس في دورته الثامنة بإطلالات غريبة.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أغرب إطلالات خلال أيام مهرجان الجونة السينمائي والتي أثارت الجدل على السوشيال ميديا.

نيكولا معوض

ظهر الفنان نيكولا معوض ببدلة باللون الأسود اللامع دون قميص أسفلها.

حسن أبو الروس

أما الفنان حسن أبو الروس أطل ببدبة من السبعينات، حيث ارتدى بدلة سوداء واسعة الساقين من طراز "شرلستون"، ونسّقها مع حذاء أحمر مدبب جذب أنظار المصورين والحضور على حد سواء.

روجينا

وأطلت الفنانة روجينا بفستان طويل باللون الوردي "كت" مزينا بالتطريزات بالكامل ومزود بإكستنشن بنفس اللون.

مايا دياب

وتألقت الفنانة مايا دياب بفستان طويل جريء وغريب باللون الأخضر شفاف من الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

انتصار

ظهرت الفنانة انتصار بفستان طويل باللونين الأزرق والأحمر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

أحمد مالك

ظهر الفنان أحمد مالك ببدلة غريبة باللون الأسود ونسق مع إطلالته حذاء بنفس اللون.