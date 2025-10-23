إعلان

مايا دياب.. أغرب إطلالات النجوم والنجمات في مهرجان الجونة- 20 صورة

كتب : مصراوي

07:21 م 23/10/2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    نيكولا معوض بالبدلة في مهرجان الجونة
  • عرض 23 صورة
    نيكولا معوض في الجونة
  • عرض 23 صورة
    نيكولا معوض
  • عرض 23 صورة
    حسن أبو الروس على ريد كاربت الجونة السينمائي
  • عرض 23 صورة
    الفنان حسن أبو الروس
  • عرض 23 صورة
    الفنان حسن أبو الروس
  • عرض 23 صورة
    روجينا على ريدكاربيد
  • عرض 23 صورة
    روجينا ثالث أيام مهرجان الجونة
  • عرض 23 صورة
    روجينا على ريدكاربيد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة
  • عرض 23 صورة
    روجينا تخطف الأضواء في ثالث أيام مهرجان الجونة
  • عرض 23 صورة
    الفنانة روجينا
  • عرض 23 صورة
    الفنانة مايا دياب
  • عرض 23 صورة
    مايا دياب
  • عرض 23 صورة
    مايا دياب
  • عرض 23 صورة
    المطربة مايا دياب
  • عرض 23 صورة
    مايا دياب
  • عرض 23 صورة
    أحمد مالك
  • عرض 23 صورة
    أحمد مالك
  • عرض 23 صورة
    الفنانة انتصار في الجونة
  • عرض 23 صورة
    انتصار في مهرجان الجونة
  • عرض 23 صورة
    انتصار في مهرجان الجونة
  • عرض 23 صورة
    انتصار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهر بعض النجوم والنجمات على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي بداية من الافتتاح حتى اليوم السادس في دورته الثامنة بإطلالات غريبة.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أغرب إطلالات خلال أيام مهرجان الجونة السينمائي والتي أثارت الجدل على السوشيال ميديا.

نيكولا معوض

ظهر الفنان نيكولا معوض ببدلة باللون الأسود اللامع دون قميص أسفلها.

حسن أبو الروس

أما الفنان حسن أبو الروس أطل ببدبة من السبعينات، حيث ارتدى بدلة سوداء واسعة الساقين من طراز "شرلستون"، ونسّقها مع حذاء أحمر مدبب جذب أنظار المصورين والحضور على حد سواء.

روجينا

وأطلت الفنانة روجينا بفستان طويل باللون الوردي "كت" مزينا بالتطريزات بالكامل ومزود بإكستنشن بنفس اللون.

مايا دياب

وتألقت الفنانة مايا دياب بفستان طويل جريء وغريب باللون الأخضر شفاف من الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

انتصار

ظهرت الفنانة انتصار بفستان طويل باللونين الأزرق والأحمر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

أحمد مالك

ظهر الفنان أحمد مالك ببدلة غريبة باللون الأسود ونسق مع إطلالته حذاء بنفس اللون.

أغرب إطلالات النجوم والنجمات في مهرجان الجونة مهرجان الجونة الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"