بهوت شورت قصير..هنادي مهنا في فعاليات اليوم الثامن من الجونة

كتب : مصراوي

03:39 م 23/10/2025
    هنادي مهنا في الجونة
كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة هنادي مهنا وزوجته بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت هنادي قميص باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها هوت شورت جينز قصير.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

