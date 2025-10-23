إعلان

حكاية فستان من الجونة.. صاحبته خطفت الأنظار بجمالها في المهرجان

كتب : مصراوي

03:00 م 23/10/2025
    حكاية فستان من الجونة ليلي علوي
    ليلي علوي من الجونة
    ليلى علوي
    ليلى علوي على ريدكاربيد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة
    ليلى علوي في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

أثارت الفنانة ليلى علوي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة ساحرة وجذابة على الريد كاربت في اليوم السادس من المهرجان، حيث تألقت بإطلالة أنيقة.

ودائما ما تثير ليلى علوي الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت ليلى خلال حضورها اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي بفستان قصير باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، من تصميم "paulajouayed".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست ميريام يسري.

واختارت ليلى أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الغريبة، بواسطة صالون الصغير.

وزينت روجينا إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق وأسورة، من تصميم "glamour.jewellery".

حكاية فستان من الجونة خطفت الأنظار بجمالها في المهرجان مهرجان الجونة

