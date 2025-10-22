أثارت الجدل بـ لوك مارلين مونرو.. 15 صورة لـ أبرز إطلالات لولا سوليا

أثارت الممثلة الفرنسية لولا سوليا حالة من الجدل على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الخامس من الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة جريئة مستوحاة من أيقونة الجمال مارلين مونرو.

وظهرت سوليا بفستان أبيض طويل بتصميم "أوف شولدر"، تميز بفتحة عند منطقة البطن، واعتمدت مكياجا ترابيا ناعما بأحمر شفاه بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة على الكتفين، واختارت إكسسوارات بسيطة مكونة من عقد وأسورة وخاتم.

وفي هذا السياق، إليكم أبرز إطلالات لولا سوليا، وفقا لصفحتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أسود لامع ظهرت لولا بفستان قصير فوق الركبة باللون الأسود، مزين بتطريزات لامعة، واختارت مكياجا قويا مع تسريحة شعر منسدلة.

إطلالة كاجوال أنيقة

في إطلالة مختلفة، ارتدت "لولا" توب أسود، نسقته مع بنطلون جينز وجاكيت أوف وايت، مع مكياج ترابي هادئ.

فستان بني مطرز

كما تألقت بفستان طويل باللون البني، مزين بتطريزات لافتة، وأكملت اللوك بمجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم، مع مكياج قوي أبرز ملامحها.

بالطو رصاصي

لفتت الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت بالطو باللون الرصاصي، نسقته مع قبعة سوداء وكلاتش أحمر جريء، واختارت مكياجا بدرجات الأحمر الناري.

فستان بيج ضيق

في ظهور آخر، اختارت فستانا طويلا باللون البيج، بقصة ضيقة تُبرز القوام، واعتمدت مكياج نيود وتسريحة شعر ناعمة منسدلة.

جاكيت جينز

وفي إطلالة كاجوال، ارتدت جاكيت جينز فاتح اللون، ونسقته مع توب أبيض، مع مكياج نيود وتسريحة شعر بسيطة.