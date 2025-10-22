تجاوزت نص مليون.. رانيا يوسف بفستان بفتحة ساق جريئة الجونة

لفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بإطلالة جريئة ومميزة على السجادة الحمراء في أحد أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث ظهرت بفستان أنيق يعكس أسلوبها الجريء والمعتاد في اختيار الأزياء. ومن المرجح أن تكون الإطلالة من تصميم دار الأزياء البريطانية Aadnevik، المعروفة بتصاميمها الأنثوية الفاخرة والمفعمة بالقوة والجاذبية.

ارتدت رانيا فستان سهرة طويلاً بتصميم “قصة السمكة” (Mermaid style) أو القصة الضيقة من الأعلى التي تتسع تدريجياً من الأسفل، وجاء مصنوعًا من قماش مطبوع بنقشة جلد الحيوانات، على الأرجح نقشة النمر أو الفهد بدرجات لونية دافئة بين البيج والبني والأسود.

جاء الجزء العلوي من الفستان بتصميم كورسيه ضيق بدون حمالات (Strapless) يبرز أنوثتها ويحدد منطقة الخصر بإتقان، مع زخارف وتطريزات بارزة تشكّل ملامح وجه نمر في منتصف الصدر، مما أضفى على الإطلالة لمسة درامية فخمة تجمع بين القوة والجرأة.

أما الجزء السفلي من الفستان، فتميّز بفتحة جانبية عالية جداً تصل إلى أعلى الفخذ، أظهرت رشاقتها وأضافت جرأة لافتة على السجادة الحمراء.

اختارت رانيا قلادة كبيرة ولافتة تزيّن العنق، مرصّعة بأحجار كريمة باللون الأخضر الداكن أو الأسود، ونسّقتها مع أقراط وسوار بنفس النغمة الفاخرة.

أما الحذاء فجاء مفتوحاً بكعب عالٍ بلون ذهبي أو بيج مائل للذهبي مع أشرطة رفيعة تلتف حول الكاحل، بينما حملت حقيبة يد صغيرة (كلتش) بلون فاتح يكمّل أناقة الإطلالة.

فيما اعتمدت تسريحة شعر كيرلي قصير باللون البني الغامق، مع مكياج قوي يبرز العينين والشفاه، ليكتمل بذلك مظهرها الجريء والأنيق في آن واحد.