كتبت-شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

على مدار الـ 5 أيام، شهدت السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 8 إطلالات باللون الأحمر الناري.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير نجمات الفن التي خطفن الأنظار بفساتين باللون الأحمر الناري.

يسرا

أطلت الفنانة يسرا بفستان بقصة الكب باللون الأحمر الناري مصنوع من الشيفون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها على كتفيها.

بسمة داوود

ظهرت الفنانة بسمة داوود بفستان جريء باللون الأحمر الناري بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ركين سعد

ارتدت الفنانة ركين سعد فستان طويل بقصة "الكب" باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

مايان السيد

تألقت الفنانة مايان السيد بفستان طويل باللون الأحمر اللامع "كت"، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان، واعتمدت مكياجا قويا.

ميس حمدان

ارتدت الفنانة ميس حمدان فستان طويل "كت" مصنوع من الجلد، واعتمدت مكياجا ناعما.

حنان مطاوع

أطلت الفنانة حنان مطاوع بفستان طويل باللون الأحمر الناري بأكمام طويلة وواسعة، واعتمدت مكياجا قويا.

جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأحمر مزينا بالتطريزات من الأعلى.

بوسي شلبي

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الكيرلي على كتفيها.