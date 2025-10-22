40 ألف.. مايان السيد تتألق بـ مكياج جذاب في مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بداية من الافتتاح إلى خامس أيام الجونة بإطلالتهم الجذابة.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء بداية من الافتتاح إلى خامس أيام الجونة.

هادي الباجوري وزوجته

ظهر المخرج هادي الباجوري بقميص باللون النبيتي ونسق معه بنطلون جينز وحذاء باللون الأسود.

أما زوجته ظهرت بفستان قصير باللون الأسود ونسق معه حذاء باللون الفضي.

رانيا يوسف

ارتدت الفنانة رانيا يوسف بفستان جريء بصيحة الظهر المكشوف باللون الفيروزي ونسقت معه حذاء وحقيبة باللون الفضي.

أما زوجها ارتدى بليزر باللون الأسود ونسق معه قميص باللون الأبيض.

خالد سليم وزوجته

ظهر الفنان خالد سليم بقميص باللون الأسود ونسق معه بنطلون وحذاء بنفس اللون.

أما زوجته ارتدت فستان طويل "كت" باللون الأبيض واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

روجينا وأشرف زكي

أطلت الفنانة روجينا بفستان طويل بقصة الكب باللون البينك واعتمدت مكياجا قويا، أما زوجها الفنان أشرف زكي ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

بسنت شوقي ومحمد فراج

ارتدت بسنت فستان طويل بقصة "الكب" باللون الأخضر ، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

وظهر محمد فراج ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

هاني رمزي وزوجته

ارتدى الفنان هاني رمزي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، أما زوجته فظهرت بفستان جريء باللون الأحمر الناري وبفتحة ساق جريئة.

كريم فهمي وزوجته

ارتدى الفنان كريم فهمي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود، وتألقت زوجته بفستان بقصة الكب باللون الوردي.

إيناس الدغيدي وزوجها

ظهرت المخرجة إيناس الدغيدي بفستان طويل شفاف من الأعلى باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي.

أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض

طه الدسوقي وزوجته

ظهر الفنان طه الدسوقي ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأسود، بينما زوجته أطلت بفستان جريء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

أحمد داوود وزوجته

ارتدت الفنانة علا رشدي بدلة باللون البيج ونسق أسفلها قميص وربطة عنق بنفس اللون.

أما الفنان أحمد داوود ظهر ببدلة باللون النبيتي ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.